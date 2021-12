Abkehr von Sanierungsplänen: Rathaus in Viernheim soll neu errichtet werden

Bergstraße. Die Kommunalpolitik in Viernheim hat den Weg für den Neubau eines Rathauses bei den Stadtwerken und den Abriss des Altbaus in der Innenstadt frei gemacht – zumindest was die parlamentarische Beschlusslage betrifft. Nach 20 Jahren vergeblicher Suche nach der Antwort auf die Rathaus-Frage sprach Daniel Schäfer (SPD) denn auch von einer „zukunftsweisenden Entscheidung“. Bei vier Enthaltungen fiel das Votum einstimmig aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf Anträge von CDU, SPD und FDP beschlossen die Stadtverordneten, den Beschluss von CDU, FDP und UBV aus 2017, der die Sanierung des Altbaus vorsah, ruhen zu lassen und die Empfehlung von Bürgermeister Matthias Baaß weiter zu verfolgen. Diese sieht den Neubau bei den Stadtwerken und durch die Stadtwerke sowie in einem getrennten Verfahren den Abriss des Altbaus vor. Zur Nutzung des dann freien Geländes am Apostelplatz soll es einen Ideen- beziehungsweise einen Investorenwettbewerb geben. Es ist beabsichtigt, die Bürger an der Entscheidung über die Zukunft des Filetstücks in der Innenstadt zu beteiligen.

Die Stadt als Mieter

Die letzte Kostenfortschreibung für eine Sanierung des teils maroden Altbaus hatte sich auf gut 23 Millionen Euro belaufen. Diese erschreckend hohe Summe hatte zum Umdenken und zur Abkehr von den Sanierungsplänen geführt. Zumal solche Projekte die Eigenschaft haben, am Ende sehr viel teurer zu sein als zunächst kalkuliert. Der Neubau durch die Stadtwerke würde 17 Millionen Euro kosten. Die Stadt würde das Gebäude für knapp 700 000 Euro im Jahr von den Stadtwerken mieten.

Mit dem Beschluss ist längst nicht endgültig über Neubau und Abriss entschieden. Aber das Votum, die Sanierung nicht weiterzuverfolgen, war grundsätzlich notwendig, um die neuen Pläne vorantreiben zu können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

SPD-Fraktionschef Schäfer fasste vor dem Plenum noch einmal zusammen, dass die Sanierung schlicht an den horrenden Kosten gescheitert sei. Die Verwaltung habe nun eine greifbare Alternative geliefert, auch wenn dieses Konzept in seinen einzelnen Bestandteilen nicht neu, sondern in der Vergangenheit in Abwandlungen immer wieder formuliert worden sei. Die Tatsache, dass drei Fraktionen jeweils nahezu identische Anträge vorgelegt haben, sah Schäfer als starkes Signal übergeordneter Entschlossenheit.

Tobias Gieding, Sprecher der FDP-Fraktion, gab erneut seiner Freude über das Baaß’sche Konzept Ausdruck. Er betonte, seine Partei habe dieses Ziel bereits im zurückliegenden Kommunalwahlkampf verfolgt. Nicht zuletzt auch mit Blick auf die Verwaltungsmitarbeiter, die ein Anrecht auf zeitgemäße Arbeitsplätze hätten, bestehe jetzt dringender Handlungsbedarf. Für die City sah Gieding gute Chancen.

Martin Ringhof (CDU) verlangte eine intensive Bewertung der Zahlen – aus der Erfahrung, dass diese sich häufig und rasch nach oben entwickelten. Es gebe bei dieser für die Innenstadt so wichtigen Frage noch vieles zu klären. Das Konzept sieht einen Umzug der Verwaltung an die Friedrich-Ebert-Straße bis Anfang 2025 vor. Ringhof bezeichnete diesen Zeitrahmen als überaus sportlich. Aber: „Wir werden mitarbeiten. Konstruktiv und ergebnisoffen.“

Für die Grünen erklärte Burak Isiksal, seine Fraktion habe keinen eigenen Antrag formuliert, sich sehr wohl aber fraktionsübergreifend abgesprochen. Er empfahl nachdrücklich, für die zeitgemäße Ausgestaltung der neuen Arbeitsplätze externen Sachverstand einzukaufen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Er könne Martin Ringhof in der Warnung vor großer Euphorie nur bestätigen, sagte Henrik Stülpner von den UBV. Es seien noch sehr, sehr viele Fragen offen. Etwa sei der Abriss des Altbaus noch nicht kalkuliert, ebenso die Kosten für den Umbau der Commerzbank-Räume, in die das Bürgerbüro ziehen soll. /sm