Bergstraße. Noch hat sich der neugewählte Bergsträßer Kreistag nicht konstituiert, schon gibt es den ersten Wechsel in dem kommunalen Gremium. Yvonne Seitz, die bei der Kommunalwahl am 14. März über die Liste der AfD in den Kreistag eingezogen ist, schließt sich der Fraktion des Vereins Freie Wähler an. Walter Öhlenschläger, Vorsitzender der Freien Wähler Bergstraße, bestätigte entsprechende Informationen dieser Zeitung.

24 407 Stimmen geholt

Seitz hatte auf dem vierten Platz der AfD-Liste kandidiert, mit 24 407 Stimmen holte sie unter ihren bisherigen Mitstreitern das drittbeste Ergebnis bei dieser Wahl. Sie sei bereits vor einiger Zeit aus der AfD ausgetreten, erläuterte Öhlenschläger. Ihr Mandat behielt sie jedoch. Als Parteilose habe sie dann den Kontakt zu den Freien Wählern gesucht und nach den Möglichkeiten einer Zusammenarbeit gefragt, fuhr Öhlenschläger fort. Diese hätten letztlich zugestimmt. Zuvor habe die Fraktion geprüft, ob sich aus der politischen Vergangenheit der 55-jährigen Hotelkauffrau aus Biblis Hürden für ihren Beitritt ergeben. „Das ist nicht der Fall gewesen“, sagte Öhlenschläger. Seitz selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Die Fraktion des Vereins Freie Wähler vergrößert sich durch den Wechsel auf vier Sitze, die AfD verliert ein Mandat und kommt nun noch auf fünf Sitze. Bereits in der vergangenen Wahlzeit hat es durch Wechsel zwischen den Fraktionen Veränderungen in der Zusammensetzung des Kreistags gegeben. Die AfD-Abgeordneten Tobias Fischer und Michael Obermair wechselten im Jahr nach der Kommunalwahl 2016 zur FDP. 2018 trennten sich weitere Kreistagsmitglieder von der AfD ab und bildeten die Fraktion Alternative Bergstraße. Gleichzeitig schloss sich Veronika Zenker, die bisher die Piratenpartei im Kreistag vertreten hatte, den Freien Wählern an. kbw