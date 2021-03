  Abgelaufene Woche mit niedrigsten Corona-Fallzahlen seit Monaten

Darmstadt. Wie das Darmstädter Gesundheitsamt berichtet, stabilisiert sich in Darmstadt der Trend der letzten zwei Wochen bei den Fallzahlen weiter. Die Infektionszahlen der vergangenen Woche sind die niedrigsten seit der Kalenderwoche 42, der zweiten Oktoberwoche 2020. Damit bewegt sich Darmstadt weiter etwas entfernt vom durchschnittlichen Trend in Hessen. Für Darmstadt ist für den heutigen Montag (8.3.) ein laborbestätigter Fall von Covid-19 dazugekommen, so dass kumuliert nun 4096 laborbestätigte Fälle in Darmstadt registriert sind. 3912 davon betrachtet das Gesundheitsamt als wieder genesen. Die Inzidenz liegt derzeit bei 46,3.

