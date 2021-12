Bergstraße. Der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) weist darauf hin, dass das Abfallwirtschaftszentrum Heppenheim (AWZ) und die 17 Wertstoffhöfe im Kreis Bergstraße an Heiligabend und Silvester geschlossen sind – ebenso natürlich auch an den Weihnachtsfeiertagen sowie an Neujahr. An den Tagen zwischen den Jahren (27. bis 30. Dezember) gelten dagegen die gewohnten Öffnungszeiten.

