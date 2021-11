Abendmusik in St. Michael Einhausen

Einhausen. Am Vorabend des ersten Advents lädt die katholische Gemeinde Einhausen wieder zu einer Geistlichen Abendmusik ein. Pfarrer Klaus Rein weist darauf hin, dass Besucher dabei heute die 2G-Regelung beachten müssen. Bei dieser Änderung der Zugangsvorschrift handelt es sich um eine Vorgabe des kirchenmusikalischen Instituts im Bischöflichen Ordinariat Mainz, heißt es von St. Michael. Adventskränze werden gesegnet Um 18 Uhr wird erste Eucharistiefeier im Advent gefeiert. Dabei werden die Adventskränze gesegnet. Um 19.05 Uhr beginnt die Geistliche Abendmusik mit dem Akkordeon Konzertverein Darmstadt, dem Taizé-Chor St. Michael Einhausen, Sopranistin Monika Volk sowie den Flötistinnen Bettina Jehn und Jutta Schröder. An der Orgel spielt Renate Spieß. Passende Texte runden diese geistliche Zeit in der Pfarrkirche St. Michael ab.

