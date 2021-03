  Ab sofort wieder Corona-Impfungen mit Astra-Zeneca

Hessen. Ab sofort sind wieder hessenweit Impfungen mit Astra-Zeneca in Hessen möglich. Dies teilt das Innenministerium in Wiesbaden in einer Pressemitteilung mit. Am Donnerstag (18.03.) hatte die European Medicines Agency (EMA) festgestellt, dass nach einer Impfung mit dem in der Europäischen Union zugelassenen Vakzin des Herstellers Astrazeneca kein erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel (sogenannte thromboembolische Ereignisse) besteht. Auch das Bundesgesundheitsministerium, das Paul-Ehrlich-Institut sowie die Ständige Impfkommission haben den Impfstoff von Astrazeneca als unbedenklich eingestuft.



Von den hessischen Impfzentren organisierte Sammeltermine für aktuell priorisierte Berufsgruppen wie zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer oder Erziehrinnen und Erzieher, die für den heutigen Freitag (19.03.) terminiert sind, können nach der Freigabe des Vakzins auch bereits heute erfolgen. Die zuständigen Impfzentren werden die Impfberechtigten mit Termin entsprechend informieren. Ab dem morgigen Samstag (20.03.) finden Impftermine mit Astra-Zeneca landesweit in den 28 Impfzentren wieder statt. Wer einen Termin über die hessenweite Hotline oder impfterminservice.hessen.de gebucht und einen Termin übermittelt bekommen hat, wird seine Impfung im zuständigen Impfzentrum erhalten.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren