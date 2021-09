Ab sofort können Veranstalter und private Ladenbetreiber die 2G-Regel anwenden

Hessen. Veranstalter und private Betreiber haben in Hessen die Möglichkeit, nur noch geimpfte und genesene Menschen in ihre Läden zu lassen. Dieses 2G-Optionsmodell ist ein Bestandteil der neuen landesweiten Corona-Verordnung der hessischen Landesregierung, die seit Donnerstag in Kraft ist. Für Besucher gelten dann in den teilnehmenden Einrichtungen - zum Beispiel Restaurants, Cafés, Kinos oder Friseursalons - keine Maskenpflicht und keine Abstandsregeln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei dem freiwilligen 2G-Modell fällt auch die sonst geltende Beschränkung für die Zahl der Gäste in Innenräumen für Geimpfte und Genesene weg. Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahre können an den 2G-Angeboten und -veranstaltungen in Hessen auch ohne Impfung teilnehmen.

Mit einem 2G-Modell sind Lockerungen für Menschen gemeint, die gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Erkrankung genesen sind. Die 3G-Regel bedeutet, dass nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete Zutritt haben.

Ansonsten gilt in Hessen weiter in vielen Innenbereichen verpflichtend die 3G-Regelung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2