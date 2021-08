Ab sofort gelten im Kreis Bergstraße wieder Corona-Beschränkungen

Bergstraße. Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Bergstraße gestern mit einem Wert von 53,6 angegeben.

Die Kreisverwaltung hat daher Allgemeinverfügungen erlassen, die ab heute gelten und die Regelungen nach dem aktuellen hessischen Präventions- und Eskalationskonzept umsetzen.

Starke Dynamik

„Diese Entscheidung wurde auf Grundlage der erforderlichen Gesamtabwägung getroffen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt.

So habe das Infektionsgeschehen im Kreis Bergstraße seit dem Wochenende nicht nur kontinuierlich und stark an Dynamik zugenommen und die Inzidenz ist damit in den vergangenen Tagen sprunghaft angestiegen.

Auch die Abgrenzbarkeit der einzelnen Infektionsgeschehen im Kreis sei nicht beziehungsweise zunehmend nicht mehr gegeben. Zudem wiesen inzwischen alle Altersgruppen – ausgenommen die 61- bis 80-Jährigen – eine deutlich steigende beziehungsweise hohe Inzidenz auf.

Die Regelungen der Allgemeinverfügungen werden „im Regelfall wieder ab dem nächsten Tag zurückgenommen, wenn der Schwellenwert der jeweiligen Stufe fünf Tage in Folge unterschritten wird“, heißt es in der Mitteilung aus der Kreisverwaltung weiter.

Die gültigen Regeln

Mit dem neuerlichen Überschreiten der Marke einer Inzidenz von 50 gilt nach den neuen Corona-Regeln des hessischen Präventions- und Eskalationskonzept die generelle Pflicht zum Tragen medizinischer Masken in Gedrängesituationen sowie eine Teilnehmerbegrenzung für Veranstaltungen, Kulturangebote und größere Zusammenkünfte auf 500 Personen im Freien und 250 Personen in Innenräumen (zuzüglich Geimpften beziehungsweise Genesenen).

Diese Regelung gelte auch für private Feierlichkeiten in öffentlichen oder eigens angemieteten Räumen. Größere Veranstaltungen unterliegen zudem einer Genehmigungspflicht.

Die 3-G-Regel

Bereits mit dem Überschreiten der 35er-Marke wirkt dem hessischen Präventions- und Eskalationskonzept zufolge die 3-G-Regel (Zutritt nur für geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen) in folgenden Fällen:

bei körpernahen Dienstleistungen, zum Beispiel beim Friseur,

für Gäste der Innengastronomie,

bei Zusammenkünften, Fachmessen, Veranstaltungen und Kulturangeboten mit mehr als 25 Personen in Innenräumen (auch private Feierlichkeiten in öffentlichen oder eigens angemieteten Räumen),

für Besucher in Einrichtungen der Behindertenhilfe,

für Gäste in Spielbanken und Spielhallen,

beim Einlass in die Innenräume von Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie in die Innenräume von Sportstätten (außer Spitzen- und Profisport).

In Hotels und Übernachtungsbetrieben ist für die Gäste ein Negativnachweis bei Anreise und bei längeren Aufenthalten zweimal pro Woche erforderlich.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 29 der 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon eines mit an Covid-19 infizierten Patienten.

Mehr als 300 000 Fälle in Hessen

566 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 300 167.

Insgesamt 7616 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind fünf mehr als am Vortag. red