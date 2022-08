Ab Samstag Winzerfest in Bensheim

Bensheim. Am Samstag (3.) ist es soweit: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wird um 18.30 Uhr am Bensheimer Marktplatz wieder ein „richtiges“ Bergsträßer Winzerfest eröffnet. Anschließend gefeiert wird in der Innenstadt bis zum übernächsten Sonntag (11.) täglich bis in die Abendstunden. Besondere Bestandteile des Rahmenprogramms sind u. a. der Festzug durch die Stadt (4. September, ab 14 Uhr), der Tag der Betriebe (5. September, ab 11 Uhr), der Ägidimarkt in der Fußgängerzone (6. September, 8.30 bis 18.30 Uhr), das bunte Kinderprogramm (8. September, 14 bis 17 Uhr), die Bergsträßer Gebietsweinprobe (9. September, ab 19 Uhr), der Tag der Jugend (9. September, 20 bis 24 Uhr) sowie der verkaufsoffene Sonntag „Shopping & Wein“ (11. September, 11 bis 18 Uhr). hol/BILD:

