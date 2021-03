  Ab Samstag wieder Normalbetrieb im Bergsträßer Impfzentrum

Kreis Bergstraße. Im Impfzentrum des Kreises Bergstraße läuft ab dem morgigen Samstag (20.03.) wieder der Normalbetrieb - also auch unter Verwendung des Impfstoffes von Astra-Zeneca. Dies hat Johannes Bunsch, Leiter der Pressestelle des Kreises, auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt. Der Impfstoff war am Donnerstag bundesweit wieder freigegeben worden, nachdem er von den Arzneimittelbehörden überprüft worden war.

Das Hessische Innenministerium hatte am Morgen mitgeteilt, dass auch bereits am Freitag wieder mit Astra-Zeneca geimpft werden könne, wenn es in den Impfzentren bereits zuvor organisierte Sammeltermine - etwa für Schul- und Kita-Personal - geben sollte. Dies war im Impfzentrum des Kreises am Berliner Ring in Bensheim allerdings nicht der Fall. Laut Johannes Bunsch hat es aber in Bensheim bereits am heutigen Freitag "einige versprengte Einzelimpfungen" gegeben, bei denen der Impfstoff von Astra-Zeneca ebenfalls wieder verwendet worden ist.