Ab Montag neue 2G-Bändchen in Bensheim

Bensheim. Das Stadtmarketing Bensheim teilt mit, dass die 2 G-Kontrollbändchen ab dem heutigen Montag, 10. Januar, ein neues Aussehen erhalten. Die Bändchen werden optisch in regelmäßigen Abständen verändert: Nur die aktuell verwendete Variante ist gültig und gewährt nach der erstmaligen Kontrolle Zutritt in den Geschäften in Bensheim, die sich an der Aktion beteiligen.

Die Bändchen sind direkt in den teilnehmenden Geschäften und in der Tourist-Info (Hauptstraße 53) erhältlich. Wer einen 2 G-Betrieb aufsucht, wird dort kontrolliert und muss am Eingang seinen Geimpft- oder Genesenen-Nachweis plus Identitätsprüfung vorlegen. Danach bekommen die Kunden in den teilnehmenden Geschäften ein Kontrollbändchen um das Handgelenk gelegt, das nicht tagesgebunden ist und somit über mehrere Tage getragen werden kann.

Damit können Kunden andere Geschäfte ohne weitere Prüfung betreten, am Eingang muss dann lediglich das Bändchen am Handgelenk vorgezeigt werden.

