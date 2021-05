Ab Montag gilt für alle Jahrgangsstufen im Kreis Bergstraße Unterricht im Wechsel

Bergstraße. Entgegen der Berichterstattung von Freitag kehren am kommenden Montag, 10. Mai, die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen wieder in den Wechselunterricht zurück. Das geht aus einem Schreiben von Kultusminister Alexander Lorz hervor.

„Wenn ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine Inzidenz von mehr als 100 aufweist, so gilt ab dem übernächsten Tag automatisch Wechselunterricht für alle Jahrgangsstufen beziehungsweise Klassen“, heißt es darin.

Dies gilt auch für die Jahrgangsstufen sieben und höher: Liegt nach dem 6. Mai die Inzidenz zwischen 100 und 165, dann werden auch diese Kinder und Jugendlichen im Wechselunterricht beschult.

Allerdings müssen in diesem Fall auch die Abschlussklassen in den Wechselunterricht. Diese wurden bisher – abgesehen von der jüngsten Phase der Schulschließung und bedingt durch die Stufe 165 der Bundesnotbremse – vollständig in Präsenz beschult. ssr

