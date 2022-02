Ab Montag gelockerte Corona-Regeln und kein 2G mehr im Einzelhandel

Hessen. Das Land Hessen lockert von Montag an seine Corona-Regeln. Demnach entfällt unter anderem im gesamten Einzelhandel die 2G-Regel. Zudem werden nach dem Beschluss des Corona-Kabinetts vom Freitagabend künftig für Großveranstaltungen wieder mehr Zuschauer zugelassen, wie die Staatskanzlei am Samstag in Wiesbaden mitteilte.

"Wir ermöglichen damit mehr Freiheiten, gleichzeitig schützen wir die Menschen durch klare Vorgaben", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Er hatte die Änderung der Coronavirus-Schutzverordnung bereits am Mittwoch in Aussicht gestellt. Die Landesregierung musste sie allerdings noch beschließen. Das Regelwerk gilt bis zum 6. März.

Zu den darin formulierten Vorgaben zählt, dass beim Einkaufen eine FFP2-Maske getragen werden muss. Bei Großveranstaltungen gilt weiterhin die 2G-plus-Regel. 2G bedeutet, dass nur Geimpfte oder Genesene Zutritt haben. Die 2G-plus-Regel schreibt einen zusätzlichen negativen Test oder eine Booster-Impfung gegen das Coronavirus vor.

Bei Großveranstaltungen im Freien dürfen von Montag an bis zu 50 Prozent der Plätze besetzt werden - höchstens werden aber 10 000 Zuschauer zugelassen. Im Innenbereich wird die Auslastung auf maximal 30 Prozent und 4000 Besucher und Besucherinnen begrenzt. Die Begrenzungen greifen in beiden Fällen aber erst ab dem 250. Platz. Das heißt, die ersten 250 Plätze können voll besetzt werden.

Zudem nimmt die Landesregierung mit Anfang der Woche Abstand von ihrer sogenannten Hotspot-Reglung. Sie schreibt strengere Maßnahmen in fast allen Bereichen vor. Als Hotspot wird eine Kommune oder ein Landkreis bezeichnet, wenn die Inzidenz dort an drei aufeinander folgenden Tagen den Wert 350 überschreitet. Alle 26 Gebietskörperschaften in Hessen lagen am Samstag weit über diesem Wert. Damit entfällt zugleich die Maskenpflicht in Fußgängerzonen und das Verbot von Alkoholkonsum an belebten Plätzen. Auch Prostitutionsstätten dürfen unter Auflagen wieder öffnen.

Gleichzeitig gilt die 2G-plus-Regel für Innenräume bei Veranstaltungen mit mehr als zehn Teilnehmern nun landesweit und inzidenzunabhängig. Dazu zählen auch Restaurants, Museen oder auch Kinos.