Ab Mittwoch 0 Uhr gilt im Kreis die „Stufe 150“ der Corona-"Notbremse"

Bergstraße. Wie Landrat Christian Engelhardt heute auf seiner Facebook-Seite vermeldet hat, gilt ab Mittwoch, den 28. April um 0 Uhr die zweite Schwelle der „Notbremse“. „Der Grund hierfür ist, dass nach den Daten des RKI im Kreis nun an drei Tagen die Inzidenz von 150 überschritten wurde“, erklärt er. Für alle, die bis zu einer Inzidenz von 150 Terminshopping anbieten durften, gelte dann, dass sie ab dieser Stufe schließen müssen. „Click and collect“, also die Abholung von Waren beziehungsweise deren Auslieferung, bleibt weiterhin möglich. Da „Click & meet“ in Hessen erst aufgrund der ab heute geltenden Verordnungslage möglich sei, bleibe es damit beim aktuellen Status, so der Landrat.



Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren