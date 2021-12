Ab heute gelten die neuen Corona-Regeln in Hessen

Hessen. Mit Blick auf die Ausbreitung der Omikron-Virusvariante verschärft Hessen, wie vor den Weihnachtsfeiertagen angekündigt, seine Corona-Regeln. In der Öffentlichkeit dürfen sich ab sofort nur noch Gruppen von maximal zehn Menschen treffen, wie Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden ankündigte. Sind nicht geimpfte oder nicht genesene Personen dabei, dann sind nach wie vor nur Treffen von einem Haushalt und maximal zwei Menschen eines weiteren Haushalts erlaubt. Im privaten Bereich bleibt es in Hessen bei einer dringenden Empfehlung für diese Kontaktbeschränkungen.

Der Betrieb von Tanzlokalen, Clubs und Diskotheken wird landesweit und unabhängig von den örtlichen Infektionszahlen untersagt, wie Bouffier erläuterte. In den Räumen dürfe aber regulärer Gastronomiebetrieb eingerichtet werden - jedoch ohne Tanz. Die Obergrenze für alle Veranstaltungen drinnen oder draußen liegt in Hessen ab heute bei 250 Teilnehmern. Für die Fußball-Profis von Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 gibt es dementsprechend mit Beginn der Rückrunde wieder Geisterspiele.

"Wir haben keinen Anlass zur Panik, aber wir haben allen Anlass zu größter Vorsicht und Vorsorge", sagte Bouffier mit Blick auf Omikron. "Wir haben eine Situation, die kann man bezeichnen als Zwischenzeit." Zwar gebe es fallende Zahlen bei den Inzidenzen und Krankenhausaufenthalten von Covid-Patienten. "Das ist ein gutes Zeichen, es ist aber kein Zeichen für eine Entspannung", mahnte Bouffier. Omikron müsse uns sehr besorgen, wenn man auf andere europäische Länder blicke.

Bouffier erklärte, dass man auf weitere Daten zu der Virusvariante angewiesen sei. Daher werden sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten bereits am 7. Januar wieder über weitere Maßnahmen verständigen, wie er ankündigte. Bis dahin werde der Expertenrat ein neues Gutachten vorgelegt haben.

Mit Blick auf die Omikron-Virusvariante verschärft Hessen seine Corona-Regeln nach Weihnachten. © dpa

