  Ab dem 20. März kommunales Testzentrum auf dem Messplatz

Darmstadt. Das neue kommunale Testzentrum in Darmstadt für kostenlose Schnelltests soll ab dem 20. März auf dem Messplatz einsatzbereit sein. Betrieben wird es vom DRK. In einem ersten Schritt wurden 200.000 Tests bestellt und eine zentrale Software-Lösung gefunden, durch die es nach Einschätzung des Stadt einfach und unkompliziert möglich sein wird, einen Testtermin zu buchen. Das Testzentrum wird ab dem 20. März unter der Woche zunächst von 17 bis 21 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 14 Uhr geöffnet sein. Die Öffnungszeiten gelten auch über die Osterfeiertage. Nach Ostern, ab dem 6. April, sollen die Öffnungszeiten unter der Woche erweitert werden.

Am Freitag (12.03.) wurden für Darmstadt 14 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Trotz eines leichten Anstiegs der Zahlen in den vergangenen drei Wochen, schätzt das Darmstädter Gesundheitsamt die Lage als stabil und handhabbar ein. Die Inzidenz liegt aktuell bei 53,2.