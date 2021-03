  Ab 29. März neues Online-Ticketsystem für das Vivarium

Darmstadt. Ab Montag, 29. März, nimmt der das Vivarium, der Zoo in Darmstadt, ein neues Ticketsystem für Eintrittskarten in Betrieb. Eintrittskarten für den Zoobesuch gibt es dann ausschließlich über das neue Ticketportal auf www.tickets.zoo-vivarium.de. Die Tickets können die Besucherinnen und Besucher in ausgedruckter Form oder über das Smartphone an der Kasse vorzeigen. Dort werden sie entwertet. Für den Zoobesuch bis einschließlich Sonntag, 28. März, steht die bisherige Online-Terminreservierung auf www.zoo-vivarium.de zur Verfügung.

AdUnit urban-intext1

Gemäß den Vorgaben der Hessischen Landesregierung zur Corona-Pandemie ist die Besucherzahl begrenzt. Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln, insbesondere die Einhaltung des Mindestabstands zu beachten. Es besteht zudem die Verpflichtung, eine Maske zu tragen. Das zugrundeliegende Hygienekonzept für den Zoo Vivarium orientiert sich an den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts.