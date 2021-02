  Ab 22. Februar Fahrbahneinengung und Vollsperrung

Heppenheim. Auf der B 3 (Ludwigstraße) in Heppenheim wird es im Kreuzungsbereich zur Unteren Gartenstraße und Nibelungenstraße ab dem 22.02.2021 bis voraussichtlich 26.02.2021 eine Einengung der Fahrbahn mit Ampelregelung geben. In diesem Bereich muss aufgrund eines Wasserrohrbruchs die Hauptwasserleitung erneuert werden. Während der Baumaßnahmen wird die Zufahrt aus den Seitenstraßen Untere Gartenstraße sowie Nibelungenstraße auf die B 3 nicht möglich sein, da die Arbeitsstellen im Kreuzungsbereich liegen. Für die Untere Gartenstraße wird die Einbahnstraßenregelung für die Dauer der Maßnahme aufgehoben.Die Umleitung erfolgt östlich der B 3 von Untere Gartenstraße über Kleine Feldstraße/Zollhausstraße auf die B 3 und umgekehrt sowie westlich der B 3 von Nibelungenstraße über Brunhildstraße und In den Langen Äckern auf die B 3 sowie umgekehrt. Die Buslinien fahren uneingeschränkt weiter. Die Firma, die für die Abholung der Müllbehälter zuständig ist, wird den Transport der Müllbehälter zu Sammelstellen organisieren und die Anwohner informieren.Witterungsbedingt kann es zu Verzögerungen im Bauablauf kommen.

