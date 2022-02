Ab 21. Februar Rückschnittarbeiten zwischen Weinheim und Birkenau

Rhein-Neckar. Im Sommerhalbjahr 2022 sollen entlang der L 3408 Felssicherungsarbeiten vorgenommen werden. Als vorbereitende Maßnahme sind Rückschnittarbeiten entlang der L 3408 zwischen Weinheim und Birkenau notwendig. Der Rückschnitt der Gehölze an der Felsböschung erfolgt auf Höhe des Porphyrwerkes beziehungsweise des Einrichtungshauses micasa – Internationale Wohnkultur. Am Montag, 21. Februar 2022, werden die Arbeiten aufgenommen und dauern voraussichtlich bis Montag, 28. Februar 2022. Die Maßnahmen sind mit der Naturschutzbehörde abgestimmt.



Im Baustellenbereich wird der Verkehr mittels Lichtsignalanlage, die täglich zwischen 8.30 und 15.30 Uhr in Betrieb ist, geregelt. Dabei kann es für beide Fahrtrichtungen zu kurzzeitigen Sperrungen kommen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmenden für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.

