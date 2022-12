Ab 2024 wird es eng auf Burg Frankenstein

Mühltal. Die gesamte Anlage der Burg Frankenstein wird in den kommenden Jahren in mehreren Phasen saniert. Erste Arbeiten starten 2023, verbunden mit eher kleinen Einschränkungen. Die Burg soll während der Sanierung für die Öffentlichkeit bestmöglich zugänglich bleiben, teilt Sabina Freienstein, Niederlassungsleiterin beim Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) mit.

Demnach kann es noch bis Ende des Jahres 2023 größere Veranstaltungen auf dem Burggelände geben, auch das Restaurant bleibt geöffnet. Lediglich kleine Bereiche der Burganlage werden temporär wegen der Sanierungsarbeiten gesperrt sein, so Freienstein.

Auch während der Bauarbeiten zwischen 2024 und Anfang 2026 werden weite Bereiche der Burganlage für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben, kündigt der Landesbetrieb an. So ist geplant, den Vorburghof und das Kiosk in dieser Zeit offen zu halten. Die Bedingung für die Nutzung des Kiosks sei allerdings, dass ein geeigneter Betreiber gefunden wird. Geplant ist auch, dass in der Kapelle weiterhin Hochzeiten gefeiert werden können.

Die Baustelle bringe einige Nutzungseinschränkungen mit sich, schon alleine aus Sicherheitsgründen. Große Veranstaltungen – etwa das traditionsreiche alljährliche Halloween-Festival – auf dem Burggelände selbst werden ab 2024 für einige Jahre nicht umsetzbar sein (wir haben berichtet). Im zweiten und dritten Quartal 2026 werden die Baumaßnahmen an der historischen Burganlage abgeschlossen, fügt Freienstein hinzu. Die Burganlage wird dann vollständig abgesperrt sein. Veranstaltungen könnten in dieser Zeit gegebenenfalls ausweichen. „Wir können gern den Parkplatz vor der Burg anbieten, der sich für Veranstaltungen wie etwa Märkte eignen könnte“, so Freienstein.

Die Schlussphase der Sanierung zwischen Ende 2026 und Ende 2027 betrifft nur noch das Restaurant selbst. Die historische Burganlage sei dann wieder für alle zugänglich. Auch kleinere Veranstaltungen an Wochenenden seien möglich. Ab wann das Restaurant saniert wird, hängt vom Zustand der Bausubstanz ab. Diese werde nach Auslaufen des Pachtverhältnisses ab dem ersten Quartal 2024 untersucht, kündigt der Landesbetrieb an. Dabei werde die Statik geprüft, ebenso wie das verbaute Material.

Unklar sei, wie umfangreich die Untersuchung werde. Auf jeden Fall müsse das 50 Jahre alte Restaurantgebäude umfassend saniert werden. Die Sanierung betrifft auch die historischen Mauern, die neu verfugt werden müssen. „Ob und in welchem Umfang ein Interims-Restaurantbetrieb bis zum tatsächlichen Sanierungsbeginn im Jahr 2025 dann noch möglich und für einen Pächter wirtschaftlich darstellbar sein wird, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden“, so Freienstein. Für Veranstaltungen, den Betrieb des Kiosks und gegebenenfalls des Restaurants während der Sanierungszeit müssten in jedem Fall neue Verträge mit möglichen Organisatoren und Betreibern geschlossen werden. red