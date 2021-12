A67 am Darmstädter Kreuz am Wochenende gesperrt

Bergstraße. Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn 67 am Wochenende am Darmstädter Kreuz teilweise gesperrt. Von 10. Dezember um 22.00 Uhr bis 11. Dezember um 15.00 Uhr werde die Fahrtrichtung Mannheim nicht befahrbar sein, teilte die Autobahn GmbH am Montag mit. Von 8.00 Uhr am Samstag bis 5.00 Uhr am Sonntag werde die Fahrtrichtung Frankfurt im Darmstädter Kreuz gesperrt. Grund dafür sind Brückenbauarbeiten. Die A5 bleibe dagegen durchgehend befahrbar. Während der Sperrungen werden Umleitungen ausgeschildert. Den Angaben zufolge waren Bauarbeiten im August wegen technischer Probleme nicht wie geplant fertiggestellt worden.

