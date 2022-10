A5 Richtung Heidelberg bei Sandhausen wieder frei

Sandhausen. Nach einem Unfall ist die Sperrung der A5 Höhe Tank- und Rastanlage Hardtwald, in Fahrtrichtung Heidelberg wieder aufgehoben worden. Wie die Polizei berichtet, ist die Unfallstelle nun vollständig geräumt. Beim Unfall war ein Fahrzeug beim Spurwechsel ins Schleudern geraten und mit einem daneben fahrenden Fahrzeug kollidiert. Die beiden Insassen des Verursacherfahrzeugs wurden laut Polizei leicht verletzt in ein nahes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es kam an der Unfallstelle zu einem Stau von drei Kilometern Länge.

