A5: Kurzfristige Vollsperrung der Anschlussstelle Heppenheim

Heppenheim. Aufgrund von Baumaßnahmen der Autobahn GmbH werden zwei nächtliche Sperrungen an den Auffahrten zur Bundesautobahn 5 erforderlich, wie der Kreis Bergstraße berichtet.



Demnach wird die Anschlussstelle 31 in Heppenheim (die Auffahrt von der B460 zur BAB5 in Richtung Weinheim) wird von Montag, den 25.04., um 22 Uhr bis zum 26.04. um 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung U7 erfolgt über Hemsbach und zurück zur Anschlussstelle Heppenheim (Wendefahrt).



Die Gegenrichtung der Anschlussstelle 31 in Heppenheim (Auffahrt von B460 zur BAB5 in Richtung Frankfurt) wird von Dienstag, den 26.04., um 22 Uhr bis zum 27.04. um 5 Uhr gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer folgen bitte der Umleitung U9 in Wendefahrt über die Anschlussstelle Bensheim und zurück zur Anschlussstelle Heppenheim.

