Bergstraße. Seit 10.15 Uhr geht auf der A 67 zwischen Lorsch und Gernsheim nichts mehr. Zu diesem Zeitpunkt ereignete sich ein Auffahrunfall von zwei Lastwagen, bei dem einer der Fahrer verletzt wurde.

Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Genauere Angaben zum Unfallhergang kann die Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht machen.

Klar ist jedoch nach Auskunft eines Sprechers des Polizeipräsidiums Südhessen, dass die Vollsperrung der Autobahn „mindestens fünf bis sechs Stunden andauern wird“. Die Abschleppunternehmer hätten sich die Lage vor Ort angeschaut und festgestellt, dass zur Räumung der Unfallstelle schweres Gerät zum Einsatz kommen müsse.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Norden wird an der Anschlussstelle Lorsch in Richtung Bensheim abgeleitet. Das wiederum hat zur Folge, dass es auch auf der B 47 vor Bensheim zu einem langen Stau kommt.

