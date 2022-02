Rhein-Neckar. Wegen des Vollbrandes eines Lkw (vermutlich 7,5 Tonnen) im Bereich der Gemarkung Hemsbach kurz nach der Anschlussstelle Hemsbach ist die A 5 in Richtung Frankfurt derzeit voll gesperrt. Aufgrund des Brandausmaßes und der dadurch bedingten starken Sichtbehinderung in beide Richtungen ist auch eine Vollsperrung der A 5 in Richtung Süden, ab der Anschlussstelle Heppenheim, derzeit in der Vorbereitung. Nähere Umstände sind noch nicht bekannt.

