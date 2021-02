  A 5 bei Frankfurt nach Unfall für zwei Stunden gesperrt

Autobahnen. Wegen eines Unfalls mit insgesamt sechs Fahrzeugen ist die Autobahn 5 bei Frankfurt am Freitag gesperrt worden. Ein Auto brannte komplett aus. Zwei Menschen wurden verletzt. Es entstand laut Polizei ein Schaden von fast 100 000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein 66 Jahre alter Autofahrer am Nordwest-Kreuz einen auf der linken Spur fahrenden Wagen rechts überholt. Dabei rammte er ein weiteres Auto und schleuderte auf den Seitenstreifen. Der Wagen ging in Flammen auf. Das überholte Auto des 63 Jahre alten Mannes stieß gegen eine Betonleitwand. Ein Kastenwagen, ein Lastwagen und ein Kleinwagen fuhren in das Trümmerfeld hinein. Der 66-Jährige und der 38 Jahre alte Fahrer des Transporters wurden in ein Krankenhaus gebracht. Nach zwei Stunden wurde die Autobahn in Richtung Basel wieder für den Verkehr freigegeben.

