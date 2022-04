A 5-Abfahrten bei Heppenheim gesperrt

Bergstraße. Aufgrund von Baumaßnahmen der Autobahn GmbH werden zwei nächtliche Sperrungen an den Heppenheimer Abfahrten zur Bundesautobahn 5 erforderlich, wie der Kreis Bergstraße berichtet.

Demnach wird die Anschlussstelle 31 in Heppenheim – das ist die Auffahrt von der B 460 zur A 5 in Richtung Weinheim – von Montag (25.), 22 Uhr, bis Dienstag (26.), 5 Uhr, gesperrt. Die Umleitung erfolgt in Wendefahrt über Hemsbach und zurück zur Anschlussstelle Heppenheim.

Die Gegenrichtung der Anschlussstelle 31 in Heppenheim – also die Auffahrt von der B 460 zur A 5 in Richtung Frankfurt – wird von Dienstag (26.), 22 Uhr, bis Mittwoch (27.), 5 Uhr, gesperrt. Autofahrer werden gebeten, der Umleitung in Wendefahrt über die Anschlussstelle Bensheim und zurück zur Anschlussstelle Heppenheim zu folgen. red