98 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Sonntag

Pandemie 134 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Samstag

Im Kreis Bergstraße sind am Samstag 134 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Vor Wochenfrist waren es 142 Fälle gewesen. Das geht aus den Daten des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand: 3.12 Uhr). Es gab keine weiteren Todesfälle. Insgesamt sind 15.723 Infektionen festgestellt worden. Das RKI hat für heute eine Inzidenz von 341,7 (Vortag: 345,7) für den Kreis Bergstraße ermittelt. {element} {furtherread} In Hessen haben sich weitere 2255 Menschen angesteckt. Es wurden vier neue Todesfälle registriert. Seit Beginn der Pandemie starben 8042 Patienten mit oder an Corona, und es wurden 391,531 Infektionen gezählt. Die Inzidenz beträgt laut RKI 228,4 (Vortag: 218,6). Die Hospitalisierungsrate liegt für Hessen bei 4,6.

