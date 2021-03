  923 neue bestätigte Corona-Fälle / Inzidenz jetzt bei 84,0

Hessen. Innerhalb eines Tages sind in Hessen 923 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, stieg weiter an - von 81,3 auf 84,0. Das geht aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag hervor (Stand 10.23 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich demnach um sieben auf 6035 im Bundesland. Seit Beginn der Pandemie wurden hessenweit 198 336 Corona-Infektionen gezählt.

In den Regionen wies die Stadt Offenbach mit 178,8 die höchste Inzidenz auf. Über dem Wert von 100 lagen auch der Lahn-Dill-Kreis mit 137, der Landkreis Offenbach (123,1), der Landkreis Fulda (107,6) und der Main-Kinzig-Kreis (107,5). Am niedrigsten war die Inzidenz im Schwalm-Eder-Kreis mit 23,4.