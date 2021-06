90 Kisten Leergut aus Supermarktlager entwendet

Groß-Umstadt. Auf 90 Kisten Leergut, gelagert auf einem umzäunten Außengelände eines Supermarktes in der Georg-Zinn-Straße in Groß-Umstadt hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (23.6.) und Donnerstag (24.6.) abgesehen. Am Donnerstagmorgen waren die Spuren der Täter, die den Zaun beschädigten, das Gelände betraten und die Kisten entwendet hatten, entdeckt und die Polizei informiert worden. Diese hat ein Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06107/96560 sind die ermittelnden Beamten vom K 41 in Dieburg für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

