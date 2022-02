8.8.2008 war in Hessen das beliebteste Heiratsdatum seit 2000

Hessen. Ein Datum mit besonders einprägsamen Zahlen ist als Hochzeitstermin beliebt - das zeigt auch die Statistik. Wie das Statistische Landesamt am Montag mit Blick auf den 2.2.2022 mitteilte, war der gefragteste Hochzeitstermin der vergangenen zwei Jahrzehnte der 8.8.2008.

An dem Tag habe es in Hessen 1619 Eheschließungen gegeben. Auch am 7.7.2007 war es in den Standesämtern voller als sonst - mit landesweit 1272 frisch gebackenen Ehepaaren. Am 12.12.2012 gaben sich laut Statistik 1056 Paare das Ja-Wort.