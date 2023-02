88-Jähriger Mann aus Biblis vermisst

Biblis. Seit Donnerstagmorgen (02.02.) sucht die Polizei nach dem 88-jährigen Ludwig Drackert. Er verließ gegen 9 Uhr seine Wohnung "Am Werrtor" und brach mit seinem Auto zu einem Arztbesuch auf. Dort kam er nie an.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er orientierungslos ist und den Weg nach Hause nicht mehr findet. Alle bisherigen eingeleiteten Suchmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Vor diesem Hintergrund wendet sich die Polizei nun mit einem Bild des Vermissten an die Öffentlichkeit und fragt: Wer hat den 88-jährigen Mann gesehen? Herr Drackert hat ein seinem Alter entsprechendes Aussehen und kurze graumelierte Haare. Über seine Bekleidung ist derzeit nichts bekannt. Unterwegs ist der 88-Jährige mit seinem schwarzen Mercedes C 180. An dem Fahrzeug sind die Kennzeichen HP-FD 700 angebracht.

Wer den Vermissten oder dessen Fahrzeug gesehen hat bzw. Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten des Kommissariats 10 von der Heppenheimer Kriminalpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Die Erreichbarkeit der Ermittler des K 10 ist unter der Rufnummer 06252/7060 gegeben.