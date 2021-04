Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Eine hohe Zahl neuer Corona-Fälle meldete der Kreis Bergstraße gestern Abend: 87 Corona-Infektionen wurden registriert, darunter 19 in Viernheim, 15 in Lampertheim, zwölf in Heppenheim und neun in Bürstadt. Weitere Fälle stammen unter anderem aus Bensheim (3), Einhausen (1) und Lorsch (5).

Zudem sei ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit der Pandemie zu beklagen. Dabei handelt sich nach Angaben des Landratsamtes um eine 52 Jahre alte Person aus Bensheim. Die Gesamtzahl der Opfer liegt damit bei 297.

21 Patienten mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße, zudem gibt es zwei Verdachtsfälle. Die Inzidenz (also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner) erreicht einen Wert von 111,76. Unter den neu festgestellten Infektionen meldete der Kreis zudem 16 Fälle mit der britischen und zwei mit der südafrikanischen Mutation des Virus.

Nicht wahrgenommene Termine

Bis zum Vortag wurden der Mitteilung aus dem Landratsamt zufolge im Bergsträßer Impfzentrum 35 348 Erst- und 14 919 Zweitimpfungen vorgenommen. Nach Auskunft der Kreisverwaltung wurden in den vergangenen zehn Tagen im Schnitt 17 Prozent der Impftermine in Bensheim nicht wahrgenommen. Bei zwei Dritteln dieser Termine sollte das Mittel von Astra-Zeneca verimpft werden, bei einem Drittel das Mittel von Biontech. Das Impfzentrum habe täglich eine Termin-Überbuchung von rund 15 Prozent vorgenommen, um diese Ausfälle aufzufangen, und die Quote der Überbuchungen in dieser Woche nochmals erhöht.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 37 Betten belegt – davon sieben mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; vier von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind gestern 707 weitere Coronavirus-Infektionen in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 234 519. Mit dem Erreger werden in Hessen 6521 Todesfälle in Verbindung gebracht, das sind 33 mehr als am Vortag.

Bund zieht die Corona-Notbremse

Unterdessen hat die Bundesregierung am Dienstag Änderungen des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Auf die Menschen in weiten Teilen Deutschlands kommen nun Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden nach bundesweit verbindlichen Vorgaben zu. Nächste Woche könnten die Neuerungen erst vom Parlament beschlossen werden und dann den Bundesrat passieren. Vorgesehen sind unter anderem nächtliche Ausgangsbeschränkungen, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz über 100 liegt. seg/jün/dpa

