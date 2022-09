81-Jähriger stirbt bei Absturz von Segelflugzeug

Gelnhausen/Offenbach. Auf dem Flugplatz in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) ist am Montag ein Segelflugzeug abgestürzt. Der 81 Jahre alte Pilot kam ums Leben, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Das Flugzeug verfing sich ersten Ermittlungen zufolge in einem Baum. Wie es dazu kam, war ungeklärt. Offen blieb zunächst auch, ob der Unfall beim Start oder der Landung passierte. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung waren laut Polizei an der Absturzstelle. Die Staatsanwaltschaft Hanau nahm die Ermittlungen auf.

