8000 Teilnehmer bei Protesten gegen Corona-Regeln in Hessen

Hessen. Die Zahl der Teilnehmer bei den Protesten in Hessen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen ist am Montag gesunken. Insgesamt beteiligten sich landesweit knapp 8000 Menschen, wie das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Vor einer Woche waren 8500 Teilnehmer bei den Protestaktionen gezählt worden. Es habe zwölf Gegenveranstaltungen mit rund 400 Teilnehmenden gegeben.

Die Veranstaltungen verliefen nach Ministeriumsangaben grundsätzlich friedlich und weitestgehend störungsfrei. Wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz sei es in mehreren Fällen zu Anzeigen gekommen.