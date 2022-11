79-Jähriger aus Bensheimer Heilig-Geist-Hospital verschwunden

Bensheim. Seit Montag um 9 Uhr wird der stationär im Heilig-Geist-Hospital in der Rodensteinstraße aufgenommene 79-jährige Hans-Jürgen Pusch vermisst. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

Der Vermisste ist nach derzeitigem Kenntnisstand dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Hans-Jürgen Pusch ist auffallend groß und hat kurze graue Haare. Er ist vermutlich mit einer dunkelgrünen Jacke und dunkler Hose bekleidet und dürfte einen Katheter mit sich führen, heißt es in der Suchmeldung der Polizei.

Zuletzt gesehen wurde er im Bereich des Hospitals. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen erfolglos. Hinweise nehmen die Polizeistation Bensheim unter Telefon 06251/84680 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

