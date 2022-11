78-Jähriger bedroht 24-Jährigen mit Schreckschusspistole

Darmstadt. Ein 78 Jahre alter Mann hat in Darmstadt einen 24-jährigen Mitarbeiter einer Telefonfirma mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Der 24-Jährige habe am Donnerstagabend bei dem Senioren geklingelt, woraufhin dieser ihn mit vorgehaltener Waffe zum Gehen aufgefordert habe, teilte die Polizei in Darmstadt am Freitag mit. Dabei habe der 78-Jährige den jüngeren Mann verbal bedroht. Die alarmierte Polizei beschlagnahmte die Schreckschusspistole. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Verdachts der Bedrohung eingeleitet. Die Hintergründe der Tat waren noch unklar.

