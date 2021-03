  776 neue bestätigte Corona-Fälle und 22 weitere Todesopfer

Hessen. In Hessen sind innerhalb eines Tages 776 neue Corona-Fälle bestätigt worden. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 22 auf 5916, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag hervorgeht (Stand 3.10 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, lag landesweit bei 68,9 und damit etwas höher als am Vortag (68,0). Seit Beginn der Pandemie wurden in Hessen 191 451 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 registriert. In den Regionen wies dem RKI zufolge weiter der Lahn-Dill-Kreis mit 119,6 den höchsten Inzidenzwert auf, es folgt die Stadt Offenbach mit 107,5.

