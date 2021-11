722 neue bestätigte Corona-Fälle / Inzidenz steigt auf knapp 185

Hessen. In Hessen sind binnen eines Tages 722 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden. Im Zusammenhang mit der Pandemie wurde ein weiterer Todesfall registriert, wie das Sozialministerium in Wiesbaden am Montag mitteilte. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Inzidenz) stieg demnach von 181,6 auf 184,9.

Auf den Intensivstationen des Landes lagen 218 Patienten mit einer Corona-Infektion, bei weiteren 11 bestand der Verdacht (Stand Sonntag, 11.00 Uhr). Von den Covid-19-Intensivpatienten seien 67,8 Prozent nicht vollständig gegen das Virus geimpft, so das Ministerium.