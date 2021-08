72-Jähriger aus Seniorenresidenz vermisst

Grasellenbach. Mit einem Bild sucht die Polizei in Heppenheim (K 10) jetzt öffentlich nach dem 72 Jahre alten Vasile Toader.

© Symbolbild Pol

Vasile Toader wurde zuletzt am Mittwochabend (04.08.) beim Abendessen in der Einrichtung im Thorweg, Ortsteil Hammelbach, gesehen. Danach fehlt jede Spur von ihm. Der Rentner, der gut zu Fuß ist, hat vermutlich den Rückweg zu der Residenz nach einem Spaziergang nicht mehr gefunden. Herr Toader hat verschiedene Erkrankungen und ist vor allem orientierungslos.

Noch am Mittwochabend wurde die Einrichtung und das nähere Umfeld mit negativem Erfolg abgesucht. Hierfür war neben der Polizei auch der Polizeihubschrauber, die Freiwillig Feuerwehr Grasellenbach und Hammelbach, das Technische Hilfswerk Viernheim sowie Mantrailer und Flächensuchhunde im Einsatz. Die Fortsetzung der Suchmaßnahmen ist am Donnerstag (05.08.) geplant. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Öffentlichkeit um Mitsuche. Toader hat eine schmale Statur und weiße Haare. Er ist zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß. Zuletzt war er mit einer dunklen Strickjacke sowie einer dunklen Jogginghose bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine karierte Schildmütze.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

