7000 Kilometer für die Kinderhospizarbeit

Bergstraße. Rund50 000 Kinder und Jugendliche in Deutschland leben mit der Diagnose einer lebensverkürzenden Erkrankung. Unter der Schirmherrschaft von Elke Büdenbender, der Gattin des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, verbindet der Kinder-Lebens-Lauf 120 Städte bundesweit und bestehende Kinderhospizangebote. Auch der ambulante Kinderhospizdienst Sternenkinderzentrum Odenwald aus dem Lautertal beteiligt sich am Deutschland-Marathon und wird die Engels-Fackel des Kinder-Lebens-Laufs ein Stück weit zu tragen – nämlich über eine Strecke von 105 Kilometern.

Elke Büdenbender, die Gattin von Bundespräsident Frank-Walter-Steinmeier, ist Schirmherrin des Kinder-Lebens-Laufs. © Britta Pedersen/dpa

Von Lautertal nach Heppenheim

Das Sternenkinderzentrum bittet um Spenden an folgendes Spendenkonto: Sternenkinderzentrum Odenwald e. V., Sparkasse Bensheim, IBAN: DE74 5095 0068 0002 1284 45

Am Dienstag, 5. Juli, starten Mitglieder und Freunde des Vereins gemeinsam mit dem Schirmherrn, Lautertals Bürgermeister Andreas Heun, am Rathaus in Reichenbach. Nachdem die Engels-Fackel bereits am Vortrag von der „FriedWald GmbH“ an das Team übergeben worden ist, geht es zunächst auf einer Wanderung durch den Odenwald bis in die Bensheimer Fußgängerzone.

Am Nachmittag stößt dort Landrat Christian Engelhardt dazu. Er will den Verein weiter nach Heppenheim begleiten. Unterstützt werden die Akteure dabei vom Gewerbekreis Auerbach und der „Auerbahn“ – einer blauen Bimmelbahn, in der die Fackelträger Platz nehmen werden.

Von Heppenheim aus geht es schließlich nach Kaiserslautern. Hier findet die Übergabe an die nächste Station, den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Rückenwind, statt.

Infostand in Bensheim

Bürger können das Sternenkinderzentrum Odenwald am Dienstag in der Fußgängerzone in Bensheim in Höhe des Kaufhauses Ganz antreffen. An einem Infostand informiert das Team über die Arbeit des Vereins. Familien still geborener Kinder und Familien mit lebensverkürzt erkrankten Kindern werden vom Sternenkinderzentrum Odenwald beraten und begleitet. Das Sternenkinderzentrum Odenwald leistet wichtige Aufklärungsarbeit, um frühverwaiste Familien zu stärken. Besonders der Tod von Kindern, die während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt versterben („Sternenkinder“), wird oft tabuisiert. Die Geburts-, Sterbe- und Trauerbegleitung ist für betroffene Familien kostenlos – der Verein arbeitet spendenfinanziert.

„Ein Zeichen setzen“

Der Kinder-Lebens-Lauf ist am 7. April in Berlin gestartet und wird von vielen Prominenten begleitet. Bis zum 7. Oktober geht es quer durch die Republik auf einer Strecke von rund 7000 Kilometern. „Die Tour durch Deutschland hat ein Ziel: Wir möchten ein Zeichen für die Kinderhospizarbeit setzen. Gemeinsam müssen wir Tabus und betretenes Schweigen in der Gesellschaft brechen“, gibt Sabine Kraft, Geschäftsführerin vom Bundesverband Kinderhospiz, für die über 3000 Teilnehmer die Richtung vor.

Der Bundesverband Kinderhospiz (BVKH) als Interessenvertretung für stationäre Kinderhospize und ambulante Dienste gilt heute als der wichtigste Kompetenzträger für die Beratung und Betreuung von betroffenen Kindern und von deren Familien. red

Info: www.sternenkinderzentrum-odenwald.de www.kinder-lebens-lauf.de

Der Bundesverband Kinderhospiz Der Bundesverband Kinderhospiz (BVKH) ist als Dachverband der ambulanten und stationären Kinderhospizeinrichtungen in Deutschland auch Ansprechpartner für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kostenträger und Spender. Der Verband engagiert sich politisch für bessere Rahmenbedingungen für die Kinderhospizarbeit und setzt sich dafür ein, dass betroffene Familien aus dem sozialen Abseits geholt werden. Der BVKH ist Träger des bundesweiten „Oskar Sorgentelefons“. Unter der Nummer 0800 8888 4711 ist die Hilfs-Hotline 365 Tage im Jahr durchgehend, kostenfrei und anonym zu erreichen. Professionell geschulte Mitarbeitende beantworten alle Fragen zu lebensverkürzenden Erkrankungen bei jungen Menschen sowie zu sozialrechtlichen Fragen. „Oskar“ ist auch für Familien in Trauer da und kann sowohl von Betroffenen und ihren Angehörigen als auch von Fachleuten genutzt werden. red