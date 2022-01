700 000 Euro Schaden nach Scheunenbrand in Biblis

Biblis. Am frühen Sonntagmorgen um 5.11 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Leitstelle der Polizei eine brennende Scheune an der Nato-Straße beim Bibliser Ortsteils Nordheim in der Nähe des Rheins. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehren eintrafen, befand sich die 50 auf 30 Meter große Halle bereits im Vollbrand.

Darin waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei 2000 Strohballen und landwirtschaftliche Geräte eingelagert. Auf dem Dach war eine Photovoltaikanlage installiert. Die Feuerwehrleute ließen die Scheune kontrolliert abbrennen und konnten ein Übergreifen auf ein angrenzendes Silo einer Biogasanlage verhindern.

Der entstandene Sachschaden wird durch die Feuerwehr auf zirka 700 000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren 100 Retter der Freiwilligen Feuerwehren Lampertheim, Biblis und Bürstadt mit den Ortsteilfeuerwehren. Unterstützt haben das Technische Hilfswerk auf Lampertheim und Bensheim. Angaben zur Brandursache sind aktuell noch nicht möglich. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. ots

