Von Thomas Tritsch

Bergstraße. Zum Tag der Arbeit ging es in diesem Jahr wieder hinaus auf die Straße. In Deutschland gab es am Sonntag viele Aktionen und Kundgebungen. Diesmal unter dem Motto „GeMAInsam Zukunft gestalten“. Der DGB Bergstraße hatte am Vormittag zur Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz in Heppenheim eingeladen, wo sich knapp 70 Teilnehmer versammelten.

Die

...