70. Jubiläum der TV-Puppen

Liebe Kinder, habt ihr euch schon einmal ein Puppentheater angeschaut? Das Bekannteste ist die Augsburger Puppenkiste. Vor 70 Jahren erschienen die Figuren des berühmten Puppentheaters das erste Mal im deutschen Fernsehen und begeistern seitdem Generationen von Kindern. Am 21. Januar 1953 erschien die erste Sendung kurz nach der ersten Tagesschau. Zu Beginn traten die Figuren Peter und Wolf auf, danach folgten die Mumins, Jim Knopf und der Lokomotivführer Lukas, Kater Mikesch und viele mehr.

Verfilmt wurden die Geschichten vom Hessischen Rundfunk, der die Technik stellte, die Kulissen baute und die Stimmen und Geräusche aufnahm. Besonders ist, dass die Puppengeschichten im TV auch nur fürs Fernsehen gedreht und nie im Puppentheater in Augsburg aufgeführt wurden. Drehort der einzelnen Sendungen war das Foyer des Puppentheaters, wo die Augsburger Puppenspieler die Fäden bei allen Marionetten zogen. Wegen der hellen Scheinwerfer herrschten am Drehort auch gerne mal 60 Grad. Des Weiteren waren die Dreharbeiten für eine Folge sehr mühsam und dauerten sehr lange. Pro Tag schaffte das Team nur drei bis vier Sendeminuten und der gesamte Dreh dauerte in der Regel sechs Wochen. Außerdem wurden die Geräusche für die Figuren erst im Nachhinein aufgenommen. Für Schritte im Schnee verwendete man einen Sack mit Speisestärke, wodurch beim Drücken ein Knistergeräusch entstand. Weiterhin benötigten die Puppenspieler sehr viel Übung, drei Jahre für eine mittlere Rolle und sechs Jahre für eine Hauptrolle. ad

