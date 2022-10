Bürstadt. Ein 70-Jähriger ist nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 44 bei Bürstadt gestorben. Der Mann war am Wochenende mit seinem Transporter verunglückt. Die Ermittlungen zur Unglücksursache liefen noch, teilte die Polizei am Mittwoch in Darmstadt mit. Es werde jedoch davon ausgegangen, dass kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1