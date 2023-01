Blaulicht. In Hanau ist ein 67 Jahre alter Mann in einem Mehrfamilienhaus tot aufgefunden worden. Die Polizei ermittele wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt, sagte ein Sprecher am Donnerstag in Offenbach. Drei Personen seien festgenommen worden. Es handele sich um einen Mann und zwei Frauen. Offenbar habe es vor der Tat am Mittwochabend Streit in der Gruppe gegeben. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

