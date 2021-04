66 neue Fälle und zwei Todesopfer

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Der Kreis Bergstraße muss zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 76-jährige Person aus Bürstadt und eine 65-jährige Person aus Heppenheim. Außerdem wurden für den Kreis 66 neue bestätigte Corona-Fälle registriert. Diese stammen u. a. aus Bensheim (10), Einhausen (2), Heppenheim (6) und Lorsch (8). An Einrichtungen aktuell betroffen sind u. a. das Goethe-Gymnasium und die Schillerschule in Bensheim sowie eine Gemeinschaftsunterkunft in Lorsch.

Der Inzidenzwert des Kreises wurde am Dienstagabend vom Landratsamt mit 163,03 angegeben, vom Robert-Koch-Institut mit 166,1. Im Bergsträßer Impfzentrum in Bensheim wurden bislang (Stand: Montag) 48 455 Erstimpfungen verabreicht und 19 145 Zweitimpfungen.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 33 Betten belegt – davon sechs mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Für Hessen sind binnen 24 Stunden 612 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Es gab weitere 48 Todesfälle, die mit dem Virus in Zusammenhang gebracht werden. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ging leicht auf 176,9 zurück.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat daran erinnert, dass sich alle Impfwillige mit Astra-Zeneca impfen lassen können – ohne Priorisierungsvorgaben. „Dies ergibt gerade für jüngere Menschen die Möglichkeit, dass sie jetzt nicht mehr warten müssen.“ Da der Bund diesen Impfstoff vornehmlich den Hausärzten zur Verfügung stelle, werde diese Möglichkeit der Impfung ohne Prioritäten besonders in den Hausarztpraxen bestehen. Das Land bereite derzeit die Einbeziehung auch der Betriebsärzte in die Impfungen vor.

Hessen stellt außerdem vollständig gegen Corona Geimpfte rechtlich mit negativ getesteten Menschen gleich. Dies bedeutet, dass eine Person 14 Tag nach ihrer vollständigen Impfung keine Tests mehr benötigt etwa für den Friseurbesuch, beim Einkaufen und bei Quarantäne-Regeln.

Die FDP hat Verfassungsbeschwerde gegen die Änderung des Infektionsschutzgesetzes eingelegt. Sie richtet sich gegen drei Punkte des Gesetzes, darunter die nächtlichen Ausgangssperren. Insgesamt sind bis Dienstag 111 Verfahren gegen die „Notbremse“ beim Bundesverfassungsgericht eingegangen. Ein Entscheidungstermin sei noch nicht absehbar. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bekräftigt, dass spätestens ab Juni die Vereinbarung von Corona-Impfterminen für alle in Deutschland möglich sein soll – also ohne bisherige Priorisierung mit einer festen Reihenfolge. red/epd/dpa

