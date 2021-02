  66-Jähriger entdeckt sein gestohlenes Fahrrad / 44-Jähriger festgenommen

Darmstadt. Ein 66-jähriger Mann aus Darmstadt staunte am Mittwochnachmittag (17.2.) gegen 17 Uhr nicht schlecht, als er auf dem Luisenplatz einen fremden Mann mit einem Fahrrad sah, das er als sein gestohlenes Eigentum wiedererkannte. Im Dezember 2020 war ihm das Mountainbike aus seinem Schuppen in der Arheilger Straße heraus gestohlen worden. Nach seiner überraschenden Entdeckung sprach der Darmstädter kurzerhand zwei Polizeibeamte an, die den Luisenplatz zum

selben Zeitpunkt bestreiften. Rasch stoppten die Ordnungshüter den Verdächtigen und stellten im Rahmen der Überprüfung fest, dass das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben war. Weil der Bestohlene nach dem Diebstahl umgehend eine Anzeige erstattet hatte, konnte das Mountainbike schnell als sein Eigentum identifiziert und ihm als nun wieder glücklichen Besitzer übergeben werden. Der Tatverdächtige, ein 44 Jahre alter Mann aus Darmstadt, wurde festgenommen

und musste mit zur Wache. Dort wurde Anzeige erstattet und ein Verfahren eingeleitet. Er wird sich jetzt wegen des Verdachts der Hehlerei strafrechtlich verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern an.

