652 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße in einer Woche

In seiner jüngsten Wochenbilanz listet der Kreis Bergstraße insgesamt 652 neue bestätigte Corona-Fälle auf. Dies betrifft den Zeitraum vom 17. bis zum 23. Dezember. Die Fälle verteilen sich demnach u. a. auf Bensheim (98), Einhausen (16), Heppenheim (59), Lautertal (15), Lindenfels (12), Lorsch (17) und Zwingenberg 14. Nach dieser Bilanz wurden bislang im Kreis Bergstraße vier Fälle der sogenannten Omikron-Variante B.1.1.529 eindeutig durch das die Proben analysierende Labor bestätigt. Im Berichtszeitraum neu oder erneut betroffene Einrichtungen waren 46 Schulen, 13 Kindertagesstätten, drei Pflegeeinrichtungen und vier Gemeinschaftsunterkünfte.

Drei weitere Todesopfer

Außerdem muss der Kreis Bergstraße drei weitere Todesfälle vermelden, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen. Es handelt sich hierbei um eine ungeimpfte Person im Alter von 70 Jahren, um eine ungeimpfte Person im Alter von 87 Jahren sowie um eine geimpfte Person im Alter von 77 Jahren. Insgesamt gibt es damit in der Region mittlerweile 381 Menschen, die im Zusammenhang mit Corona gestorben sind. Das Robert-Koch-Institut errechnet am Sonntag (26.) für den Kreis eine Inzidenz von 188,9.

Wie Landrat Christian Engelhardt am Sonntag mitteilte, sind bei den Impfstellen des Kreises „jede Art von Impfterminen derzeit noch frei“. Biontech-Termine gebe es allerdings „nicht mehr so viele, weil dieser Impfstoff in der nächsten und übernächsten Woche noch knapp sein soll“.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin zufolge sind im Kreis von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 30 Betten belegt - davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; zwei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Für die Kalenderwoche 49 (6. bis 12. Dezember) wurden dem Bergsträßer Gesundheitsamt insgesamt knapp 32 000 durchgeführte Schnelltests von den Testzentren im Kreis gemeldet. In absoluten Zahlen liege damit der höchste Wert seit Beginn der Pandemie vor. red/hpö