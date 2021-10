65 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Freitag

Bergstraße DB-Regio-Chef: Maskenpflicht im Nahverkehr noch bis Ostern

DB-Regio-Chef Jörg Sandvoß hofft in der Wintersaison auf weiter bestehende Maskenregelungen im öffentlichen Nahverkehr. "Die Masken werden konsequent getragen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur auf einem ÖPNV-Branchentreffen in Frankfurt am Main.

